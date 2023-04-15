OTELİMİZ HAKKINDA Helal Olsun

Demeniz için Çalışıyoruz

42.768 m2 alan üzerine kurulu Halal Paradise Didim; özenle hazırlanmış Alkolsüz Alaturka Herşeydahil helal konsepti, bay ve bayan özel havuzları, kaydırakları, spa olanakları, sığ denizi ve 200 metre uzunluğunda ince kum ortak plajıyla gönül rahatlığı içinde tatilinizi yapabileceğiniz ideal bir aile otelidir. 2014 yılında kurularak, 2020 yılında yenilenen ve 2022 yılı itibariyle yeniden düzenlenerek Helal konsept’te hizmet vermeye başlayan Halal Paradise Didim; 304 oda ve 784 yatak kapasiteli olup Akbük, Didim mevkiinde bulunmaktadır.