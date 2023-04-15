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Halal Paradise
Halal Paradise
Denize Sıfır
Halal Paradise
Tatilin Keyfini Çıkartın
Halal Paradise
Huzurun Keyfini sürün
Halal Paradise
Lezzetli Vakit geçirin
Halal Paradise
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OTELİMİZ HAKKINDA Helal Olsun
Demeniz için Çalışıyoruz

42.768 m2 alan üzerine kurulu Halal Paradise Didim; özenle hazırlanmış Alkolsüz Alaturka Herşeydahil helal konsepti, bay ve bayan özel havuzları, kaydırakları, spa olanakları, sığ denizi ve 200 metre uzunluğunda ince kum ortak plajıyla gönül rahatlığı içinde tatilinizi yapabileceğiniz ideal bir aile otelidir. 2014 yılında kurularak, 2020 yılında yenilenen ve 2022 yılı itibariyle yeniden düzenlenerek Helal konsept’te hizmet vermeye başlayan Halal Paradise Didim; 304 oda ve 784 yatak kapasiteli olup Akbük, Didim mevkiinde bulunmaktadır.

TANITIM FİLMİ
KONAKLAMA

Özenle dekore edilmiş odalarımıza konforunuz için her türlü ayrıntı düşünülmüştür

Tüm Odalarımız
Balkonsuz Standart Oda 2 + 1 Kişilik - 22 m2
Balkonlu Standart Oda 2 + 1 Kişilik - 22 m2
Aile Odası 4 + 1 Kişilik - 38 m2
KEŞFEDİN

Kusursuz bir tatil için her şey size özel düşünüldü

Helal Olsun Demeniz İçin Her Şey

Nisan 2023 tarihinde çekilmiş olan otelimizin videosunu aşağıdaki bağlantıdan izleyin. Kuş sesleri...

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Plaj & Havuz

Bayan, bay ayrı havuzlar, mavi bayraklı, sığ denizi ile keyifli bir tatil deneyimi sunuyoruz.

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Restoran & Cafe

Lezzetli seçenekler, restoran ve cafelerimizde gün boyu keyifli vakitler sizi bekliyor.

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Spa & Wellness

Bayanlar ve baylar için ayrı saatlerde hizmet veren Spa'mızda keyifli vakitler sizi bekliyor.

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Aktivite & Eğlence

Çeşitli aktivite ve eğlence programları tatilinizi eşsiz anılara dönüştürecek.

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Çocuk

Çocuk havuzları, su kaydırakları, mini club ve daha fazlası küçük misafirlerimizi bekliyor.

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Balayı

Sunduğumuz özel olanaklar ile en mutlu günlerinizi, en unutulmaz anılara dönüştürün.

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Diğer Olanaklar

Tatilinizin kusursuz geçmesi için sunduğumuz tüm olanaklar ile yanınızdayız.

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Huzuru Arayanlara

Ocak 2023 tarihinde çekilmiş olan otelimizin videosunu aşağıdaki bağlantıdan izleyin. Kışı ayrı, yazı ayrı bir güzel..

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Denize Sıfır

Ocak 2023 tarihinde çekilmiş olan otelimizin videosunu aşağıdaki bağlantıdan izleyin. Denize sıfır, kum plaj.

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