1. Erken Rezervasyon Ne Kadar Avantajlı? Erken rezervasyon kampanyamızdan faydalanan misafirlerimizin sezon fiyatlarına göre %50’nin üzerinde fiyat avantajı olacağını öngörmekteyiz. 2. Tarihlerimi Ücretsiz ve Kolay Bir Şekilde Değiştirebilir miyim? Talep edilen yeni tarihlerde aynı oda tipinde kontenjan olduğu taktirde (yeni tarihlerde oda tipi internet sitemizde yeni rezervasyona açık olduğu taktirde), aynı dönem içerisinde bayram haftaları hariç ücretsiz tarih değişikliği yapılabilecektir. 3. İptal Şartları Neler? Tatilin başlangıcına 72 saatten fazla vakit varken bildirilen iptal taleplerinde %100 iade hakkı vardır. 4. Ödemenin Tamamını Hemen Yapmam Gerekiyor mu? Ödemenizin tamamını rezervasyon esnasında kredi kartınız ile vade farksız 10 taksite bölebilir veya ödemenin %25’ini rezervasyon anında, %25’ini 26.Aralık.2022 tarihinde ve kalan %50’sini otel girişinizde ödeyebilirsiniz.

Öncelikle faaliyete başladığımız ve geride bıraktığımız 2022 sezonunda yanımızda olan misafirlerimize şükranlarımızı sunarız. İnşallah aileniz ile hayal ettiğiniz gibi bir tatil yaşamanıza vesile olabilmişizdir.İlk sezonumuzda bizden dualarını esirgemeyen misafirlerimizin 2023 yaz tatillerinde de yanlarında olabilmek adına erken rezervasyon kampanyamızı hazırlarken, erken rezervasyon kavramına bir yenilik getirerek misafirlerimizin kampanyamızdan faydalanma imkânlarını arttırmak istedik ve Esnek Tarihli Erken Rezervasyon kampanyamızı hayata geçirdik.Esnek Tarihli Erken Rezervasyon Kampanyası ile misafirlerimizi, erken rezervasyon fırsatlarından faydalanabilmek için tatil tarihlerinin kesinleşmesini beklemek, tatil tarihleri kesinleşmediği için kampanya dönemlerini kaçırarak daha yüksek fiyatlarla tatil yapma derdinden kurtarmak istedik. Kampanyamızda 2023 yaz sezonunu üç döneme ayırdık (15 Nisan-15 Haziran, 16 Haziran-15 Eylül, 16 Eylül-30 Ekim) ve misafirlerimize kampanyamızdan faydalanarak rezervasyon yaptıkları dönem içerisinde fiyat farksız tarih değişikliği hakkı tanıyarak tatil tarihleri henüz belli olmayan misafirlerimizin de en uygun fiyatlardan tatil yapabilmesini sağlamayı amaçladık.Kampanyamız kapsamında 15 Nisan-15 Haziran dönemini tercih eden misafirlerimiz 1 Nisan tarihine kadar, 16 Haziran-15 Eylül dönemini tercih eden misafirlerimi 1 Haziran tarihine kadar, 16 Eylül-30 Ekim dönemini tercih eden misafirlerimi 1 Eylül tarihine kadar bize bildirmeleri durumunda, bayram haftaları haricinde tarih değişikliği kaynaklı bir ücret farkı talep edilmeyecektir.Misafirlerimizin sezonun en avantajlı ilk erken rezervasyon kampanya fiyatlarından faydalanmaları için tatil tarihlerini kesinleştirme ihtiyacı ortadan kalkmış bulunmaktadır. Kampanyamızdan faydalanarak fiyat değişikliklerinden etkilenmek istemeyen misafirlerimizin tatil yapmak istedikleri dönemi belirlemeleri yeterlidir.Nasip kısmet olursa Yüce Rabbimizin izniyle 2023 yılında da " Helal Olsun " demeniz için çalışmaya aynı şevk ve heyecanla devam edeceğiz.